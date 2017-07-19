Sultangazi'de bir tır yola saplandı

Yakup Avcı kullandığı 34 HH 6669 plakalı kuru beton yüklü tırıyla Esentepe Mahallesi 2965. Sokak'tan SANKO Sanayi Sitesi istikametine giderken yol aniden çöktü. Yolun çökmesiyle tırın lastikleri çukura saplandı.

YOL 3 METRE ÇÖKTÜ

Şaşkınlık içerisinde aracından inen Avcı, yolun yaklaşık 3 metre derinliğinde çöktüğünü gördü. Bunun üzerine Avcı, çalıştığı firma yetkililerine ve polise haber verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı. İncelemede, yolun dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çöktüğü belirlendi. Düşme anı güvenlik kameralarına yansıyan tırın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.