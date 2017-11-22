Sultangazi'de çatışma: 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Ozan Erdoğan ve arasında husumet olduğu kişi tarafından yaralandı. Saldırgan kaçarken hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

OLAY YERİNE ZIRHLI ARAÇ SEVK EDİLDİ

Saldırı sonrası Ozan Erdoğan kalçasından yaralanırken, saldırganda hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı. Bu sırada olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı ekip araçlarıyla gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Polis ekipleri, kaçan şahıs ile ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak olay yeri çalışması yaptı. Hastaneye kaldırılan Ozan Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak çevrede araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.