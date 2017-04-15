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Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ateş açılarak durduruldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

15.04.2017 - 02:35
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Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi Baraj Yolu'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak araç durmayarak kaçmaya başladı, polisler de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polis, Mimar Sinan Kent Ormanı önünde aracı ateş açarak durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Bu sırada özel harekat polislerinin çevrede önlem aldığı görüldü.

Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

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