Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi Baraj Yolu'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak araç durmayarak kaçmaya başladı, polisler de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polis, Mimar Sinan Kent Ormanı önünde aracı ateş açarak durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Bu sırada özel harekat polislerinin çevrede önlem aldığı görüldü.













