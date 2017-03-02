taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6558
EURO
3,8562
ALTIN
146,81
PETR
56,2600

Sultangazi'de gecekonduları yıkılan aile sokakta kaldı

Kiracı oldukları ev tapusuz olduğu gerekçesiyle yıkılan Çay ailesi, eşyaları ile birlikte sokakta kaldı.

02.03.2017 - 01:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Habibler'de tapusu olmadığı gerekçesiyle bir gecekondu bugün belediye ekiplerince yıkıldı. Evde kiracı olarak kalan dört kişilik Çay ailesi eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan aile üyeleri, maddi imkanlarının olmadığını ve yardım olmazsa sokakta yaşayacaklarını söyledi. Bir ay önce askerden gelen oğlu Umut'un iş bulamadığını ve kendisinin de yaşlı ve hasta olduğu için doğru düzgün iş yapamadığını belirten baba Ali Çay yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Sultangazi'de gecekonduları yıkılan aile sokakta kaldı

"GİDECEK BİR YERİMİZ YOK"

Geceyi ateş yakıp evlerinin önünde geçireceklerini vurgulayan Ali Çay, "Evimin tapusu yoktu. Ben Sultangazi Belediyesi'ne gittim. Paramın olmadığını söyleyip, bana zaman tanımalarını istedim. Burasını kiralık ev bulunca hemen tahliye edeceğimi söyledim. Bugün belediyeden görevliler geldi. Eşyalarımızı çıkartmamıza yardım ettiler. Sonra da öğlen saatlerinde ekipler evi yıktı. Şu anda eşyalarımızla beraber dışarıdayız. Gidecek bir yerimiz yok" şeklinde konuştu.

17 yaşındaki küçük oğlu Şahin'in de işsiz olduğunu aktaran anne Memnune Çay ise sokakta kaldıklarını, geceyi eşyalarının yanında geçireceklerini söyledi.

Sultangazi'de gecekonduları yıkılan aile sokakta kaldı

Sultangazi'de gecekonduları yıkılan aile sokakta kaldı

Sultangazi'de gecekonduları yıkılan aile sokakta kaldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e referandum ayarı

Süper Lig'e referandum ayarı

1
Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

5
Hindistan'da kadının üzerinden tren geçti İZLE

Hindistan'da kadının üzerinden tren geçti İZLE

2
Sakarya'da bulaşık makinesi patladı: 1 yaralı

Sakarya'da bulaşık makinesi patladı: 1 yaralı

9
Grup Yorum üyeleri tahliye edildi

Grup Yorum üyeleri tahliye edildi

2
Muğla'da fuhuş operasyonu

Muğla'da fuhuş operasyonu

4
ÖSO El Bab'da YPG'den 2 köyü aldı

ÖSO El Bab'da YPG'den 2 köyü aldı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM