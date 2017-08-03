Sultangazi'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Sabah saatlerinde Sultangazi ilçesinde 18 adrese baskın yapan polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranması bulunan 17 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona havadan polis helikopteri destek verirken narkotik köpekleri de kullanıldı.

DAİREDE 1 SAAT ARAMA YAPILDI

Zübeyde Hanım Mahallesi 1264 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın üst katına Özel tim polisleriyle baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 1 saat boyunca dairede arama yaptı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAHLAR YAKALANDI

Aramalar sırasında apartmanın çatı katında saksıda dikilmiş halinde hint keneviri ele geçirilirken çok miktarda uyuşturucu madde ve silahlar yakalandı. Çevrede Özel Tim Polisleri güvenlik önemi aldığı görüldü. Öte yandan baskın yapılan dairelere 'Panzer' isimi narkotik köpeğine de arama yaptırıldı.

Polis ekipleri Gazi Mahallesi 1368/2 Sokakta bir binaya da operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.