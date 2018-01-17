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Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması: 1 ölü

İstanbul Sultangazi'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucu toprağın altında kalıp hayatını kaybeden Cumali Yıldız'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA | 17.01.2018 - 17:23..
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İstanbul Sultangazi'de, İsmetpaşa mahallesi 91. sokakta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması: 1 ölü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirirken arama kurtarma çalışmaları sonucu Cumali Yıldız (25)'ın cansız bedenine ulaşıldı.  Yıldız'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın bir görgü tanığı, "Ne olduğunu anlamadık. Toprak altında 3 kişi kalmış. Vatandaş olarak elimizden geleni yaptık. Yakınları sinir krizi geçirdi." dedi. 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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