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Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı

İstanbul'da geç saatlerde başlayan sağanak yağış, Sultangazi'de su baskınlarına neden oldu

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 01:05..
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası gelen sağanak yağış, İstanbul'u etkisi altına aldı. Sultangazi'de yaşanan su baskınında, kaldırım taşlarının söküldüğü görüldü.

Sultangazi'de su baskını kaldırımları söktü VİDEO

SU BASKINLARI BAŞLADI DOLU İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Yapılan su baskınları ve şiddetli dolu yağışının ardından İstanbul'un çoğu ilçesinde hayat durma noktasına geldi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çekilen görüntülerde, meydana gelen su baskınının kaldırım taşlarını söktüğü gözlendi.

İstanbullular su baskınlarının ardından gelmesi beklenen dolu için de hazırlıklarını yapmaya devam ediyor.

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