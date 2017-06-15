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Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

İstanbul Sultangazi'de, servis ihalesi öncesi okula gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

15.06.2017 - 16:16
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Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, bugün okulun servis ihalesi için, iki servis şirketine ait grup okul bahçesinde toplandı. Ancak ihale başlamadan önce iki grup arasında tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜDÜ, ÇATIŞMA ÇIKTI

Kavganın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 3 kişi çeşitli yerlerinde yaralandı.

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

ÇATIŞMA SIRASINDA ÖĞRENCİLER DE BAHÇEDEYDİ

Bu arada, silahlı kavga sırasında hafızlık eğitimi için okula gelen öğrenciler de bulunuyordu. Daha sonra, bahçede bulunan öğrencileri öğretmenler hemen okul binasına götürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

Okul yönetimi ve çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, hastane bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Güvenlik şeridiyle okul girişini kapatan polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili gözaltılar olduğun da belirtildi.

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

KURŞUNLAR ARABAYA VE DAİRENİN CAMINA İSABET ETTİ

Bu arada, çatışma sırasında seken kurşunlardan biri, okul önünde park halindeki bir araca ve apartman dairesinin camına isabet etti. İhaleye girecek olan firma çalışanları, 5 yıldır söz konusu okula servis hizmeti verdiklerini, bugün yapılacak ihaleye başka tarafların geldiğini ve kendilerine silahla saldırdıklarını iddia etti.

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

VELİLER OLAYI DUYAR DUYMAZ OKULA KOŞTU

Diğer yandan, öğrenci velileri olayı duyar duymaz çocuklarını almak için okula koştu.  Veliler, durumdan endişe ettiklerini ve bu yüzden çocuklarını almak için okula geldiklerini söyledi. Polisin okul önünde güvenlik önlemi devam ediyor.

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

Sultangazi'de okul bahçesinde servisçiler çatıştı

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