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Sultangazi'de otomobile el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul Sultangazi Karayolları Mahallesi 617. Sokakta park halinde bulunan bir aracın altında patlama meydana geldi..

14.01.2017 - 08:52
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Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EL YAPIMI PATLAYICI ATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve terör polisleri araç üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda el yapımı bir patlayıcının araç altına atıldığı belirlendi.

Olaya tepki gösteren bir vatandaş aracın başında Türk bayrağı salladığı görüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamaya ilişkin ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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