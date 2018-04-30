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Sultangazi'de polise silahlı saldırı

Seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

DHA | 30.04.2018 - 05:44..
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İsmetpaşa Caddesi'nde yaşanan olayda, cadde üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan ve sivil olduğu öğrenilen bir polis memuruna, kimliği belirsiz  kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıda bulunuldu. Saldırının, seyir halindeki 34 SZ 0829 plakalı beyaz bir otomobilin içerisinden gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler olay yerinden yine aynı otomobille uzaklaştı.

Sultangazi'de polise silahlı saldırı

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan ve yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki bir hasteneye kaldırılan polis memuru, tedavi altına alındı.

Sultangazi'de polise silahlı saldırı

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis de sevk edildi. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de polise silahlı saldırı

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