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Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 221 gram eroin yakalandı.

DHA | 05.08.2018 - 12:32..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişileri yönelik soruşturma başlattı.

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen bir adrese yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada  5 kilo 221 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan mikser ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

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