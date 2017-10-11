Sultangazi'deki birliğin Çorlu'ya taşınması devam ediyor

Türkiye'deki görevine veda etmeye hazırlanan ABD Büyükelçisi John Bass'ın davetine; siyaset, bürokrasi ve askeriyeden kimse katılmadı.

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

Ünlü isimlere uyuşturucu satan çetenin içine sızmak için manken kılığına giren polis ekipleri, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, eşine sokak ortasında bağırdı.

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türk halkına çağrıda bulundu.

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Rus yazar ABD-Türkiye gerilimini değerlendirdi

İgor Molotov; Türkiye'nin bağımsızlık adımları atarak Ortadoğu'nun temel gücü haline geldiğini, bunun da ABD'yi rahatsız ettiğini yazdı.