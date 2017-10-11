Sultangazi'deki birliğin Çorlu'ya taşınması devam ediyor

İstanbul Sultangazi'deki 66'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birliklerin Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı'na taşınması devam ediyor.
SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Taşınma kapsamında bugün TEM yolu üzerinden kapalı kasa askeri araçlar konvoy halinde Çorlu'ya geldi. Önlerinde Türk bayrakları asılı araçların geçiş güzergâhlarında sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK
Konvoy, 5'inci Kolordu Komutanlığı'na giriş yaptı. Askeri birliğin taşınma işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.