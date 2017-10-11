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Sultangazi'deki birliğin Çorlu'ya taşınması devam ediyor

Geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe girişimin ardından başlayan süreçte Sultangazi'deki askeri birliğin Çorlu'ya taşınması işlemi sürüyor.

11.10.2017 - 16:00
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İstanbul Sultangazi'deki 66'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birliklerin Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı'na taşınması devam ediyor.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Taşınma kapsamında bugün TEM yolu üzerinden kapalı kasa askeri araçlar konvoy halinde Çorlu'ya geldi. Önlerinde Türk bayrakları asılı araçların geçiş güzergâhlarında sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Sultangazi'deki birliğin Çorlu'ya taşınması devam ediyor

10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Konvoy, 5'inci Kolordu Komutanlığı'na giriş yaptı. Askeri birliğin taşınma işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Sultangazi'deki birliğin Çorlu'ya taşınması devam ediyor

Sultangazi'deki birliğin Çorlu'ya taşınması devam ediyor

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