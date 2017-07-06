Sulu Ada Rusların gözdesi oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1.5- 2 kilometre uzaklıkta bulunan, antik çağda 'Krambusa' adıyla anılan, üzerinde yerleşim alanı bulunmayan bakir adanın en önemli özelliği; tatlı su kaynağı barındırması.

Çağlar boyunca denizciler için önemli bir su kaynağı olan Sulu Ada'nın çevresinde çok sayıda sualtı mağarası bulunuyor. Kuş ve deniz canlıları için çok önemli bir yaşam alanı olan adanın beyaz kum ve çakıldan oluşan sahili ise görenleri hayran bırakıyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÇOK ZENGİN BİR BÖLGE

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, ada adının tatlı su kaynağından geldiğini belirterek, “Su hayattır. Suyun olduğu yerde yaşam vardır. Çağlar boyu balıkçılar tatlı suyu oradan temin etmiştir. Sulu Ada volkanik Torosları'n yan tarafında deniz içinde yükselen bir dağ silsilesi şeklinde yükseltidir ve ana karadan kopuk. Doğal resif bölgesidir, biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir" dedi.

Bölgede Sulu Ada'yı kirleten hiçbir unsur olmadığını söyleyen Doç.Dr. Gökoğlu, şöyle dedi; “Bölgeyi kirleten hiçbir unsur olmaması nedeniyle Akdeniz ekosistemindeki tüm balıklar o bölgede de var. Akdeniz ekosistemine artı olarak Kızıldeniz göçmenlerini de barındıran bir bölge. O nedenle zengin bir çeşitlilik bulunuyor."

KUMSALA BEYAZ RENGİ VEREN MİKROORGANİZMA

Sulu Ada'nın kaya yapısının kalsiyum karbonat içerdiğini vurgulayan Doç.Dr. Gökoğlu, “Kumun renginin de beyaz olmasının nedeni kumun içinde yaşayan foraminifera adlı mikroorganizmalar. Bunlar

bölgede çok fazla olduğu için kumun rengi beyaz" dedi.

ÖZEL KORUMA SAHASI İLAN EDİLMELİ

Sulu Ada'nın özel koruma sahası ilan edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, şunları kaydetti: “Adanın her türlü avcılık ve balıkçılığa kapatılması gerekiyor. Özel koruma bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Biz bu konuyu zaman zaman gündeme getirdik ama kabul görmedi. Bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de Akdeniz fokunun en çok uğradığı alanlardan biri olması. Yani özel bir alan ve özel koruma sahası olması gerekiyor. Böyle bakir bir bölgeyi çok iyi korumak lazım. İnsanlara burayı kirletmemek görevi düşüyor. Zaten böyle bir bakir güzelliği kirletmeye kimsenin eli varmaz."

ÖZELLİKLE RUSLAR GELİYOR

Dağcı Rehber Börtü Böcek Doğa Grubu'nun lideri Cuma Gök de Doç.Dr. Gökoğlu gibi Sulu Ada'nın acil korumaya alınması gerektiğini vurguladı. Önceleri yerli turistlerin, şimdi ise yabancı turistlerin buraya ilgi gösterdiğini söyleyen Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Ruslar Su Ada'ya yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede 60 tur teknesi var. Bu tekneleri hesaplarsak günlük 1000 kişiden fazla ziyaret var adaya. Maalesef bir gezimizde mangal yakıldığına tanık olduk. Uyarıda bulunduk ancak ortam gerildi. Sahilde boş şişeleri, poşetleri görüyoruz. Hiçbir görevli olmadığı gibi duyarsız insanlar çevreyi kirletmeye devam ediyor. Bu cennet parçası acil olarak koruma altına alınmalı. Bu güzelliğin mahvedilmemesi gerekiyor. Böyle giderse 1-2 yıl mangal kalıntılarını, boş şişeleri, poşetleri görürüz, beyaz kumu değil."

















