Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Trabzon'da Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu olan, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, eşsiz manzarası ve Aya Varvara Manastırı gibi alternatifleriyle de adeta turistleri cezbediyor.

SÜMELA'NIN ÜÇ BOYUTLU TANITIMI

Yöreye gelen turistler, seyir terasları sayesinde hem Sümela Manastırı'nı kuş bakışı seyredebiliyor hem de Aya Varvara Manastırı'nı gezerken Sümela'nın da üç boyutlu tanıtımını izliyor.

Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Konaklamanın yanında trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de sunan Sümela, doğa, tarih ve kültürü bir arada yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir tatil imkanı sağlıyor.

4 BİN YILIK TARİH

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Doğu Karadeniz'in turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Maçka'nın da bölge ve ülke turizminde parlayan bir yıldız haline geldiğine işaret eden Koray Koçhan, ilçenin 4 bin yıllık geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunduğunu belirtti.

ÖNEMLİ TURİZM MERKEZİ

Koray Koçhan ,"Bu kapsamda da Sümela Manastırı en önemli turizm destinasyonumuz. Restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olmasına rağmen ziyaretçi potansiyeli çok iyi. Sümela'ya gelen turistlerimiz ilçemizden gerçekten memnun ayrılıyor. Misafirlerimiz Sümela'nın doğal güzelliklerini keşfederek, yöresel lezzetlerinden tadıyor ve yöre kültürünü birebir yaşama fırsatı buluyor. Biz de belediye olarak turistlerimizin memnuniyetine yönelik gayret gösteriyoruz." dedi.

ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLÜYOR

Turizme dönük farklı alternatifler oluşturduklarını ifade eden Koray Koçhan, "Bu kapsamda Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı da turizmde ön plana çıktı. Sümela'ya gelen turistlerimiz, Aya Varvara'ya ve muhteşem manzarasına yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçi potansiyelimiz çok güzel gidiyor. Misafirlerimize tarih, doğa ve kültürü bir arada yaşama fırsatı sunuyoruz. İlginin sezon boyunca giderek daha da artacağına inanıyoruz. Yörenin gerçekten doğal güzellikleri ziyaretçilerini büyülüyor." dedi.

İLÇEYE DAVET

Seyir teraslarının da Sümela'ya çok önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirten Koray Koçhan, Karadağ'ın eteğindeki Sümela Manastırı'nın yemyeşil ormanları ve müthiş manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbettiğini söyledi.

Koray Koçhan, yörede turizme dönük trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de yapıldığını anlatarak, yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet etti.