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Sümer Ezgü’nün acı günü

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün annesi Şadiye Ezgü memleketi Burdur’da toprağa verildi.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 08:16..
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ÜÜ

Sümer Ezgü’nün Antalya’da yaşayan 87 yaşındaki annesi Şadiye Ezgü, önceki gün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burdur’a getirilen Şadiye Ezgü’nün cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"KENDİSİNE ÇOK İYİ BAKTI"

Taziyeleri kabul eden Sümer Ezgü, “Ailemizin en büyüğü annem vefat etti. Ne mutlu bu kadar seven insan geldi. Rahatsızdı, 30 yıl önce bay pass ameliyatı olmuştu. Kendisine çok iyi bakıyordu. Son 1 yıl konforu biraz bozulmuştu. Kızıma, ‘Galiba ben hastanede öleceğim’ demiş. ‘Bana sıra geldi’ diye konuşuyordu. Galiba hissediyorlar” dedi.

Sümer Ezgü’nün acı günü

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