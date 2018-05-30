Yazıyı da bulan Sümerler döneminde yapılan ve milattan önce 4 bin yılında kilin ateşte pişirilerek günümüze kadar bozulmayan taş tapu senetleri ve faturalar, Gaziantep Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.

Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, üzerine yazı yazıldığında kalıcı ve kolay bozulmadığı için tercih edilen farklı ebatlarda sergilenen kil tabletlerin farklı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

SÜMERLERE AİT 4 BİN YILLIK ESERLER

İbrahim Halil Algın, "Müzemizin açıldığı 2008 yılından itibaren sergilemeye başladık. Bu eserler sıcak topraktan üzerine yazılar yazılarak yapılmış. Sümerlere ait milattan önce, 4 bin yıllık eserler iki kişi arasında anlaşma sağlamak için kullanılmış. O yıllarda üzerindeki evrak olmadığı için üzerine sivri uçlu malzemelerle yazılmış tapu senedi ve ticari işlerde kullanılmış" dedi.

100 BİN ZİYARET

6 bin yıllık taş tapu ve fatura senetlerini görmek için 100 bin kişinin müzeye geldiği belirtildi.

Sümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akını VİDEO