Sümeyye Erdoğan ve eşi Selçuk Bayraktar oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum oyunu kullanacağı Küçük Çamlıca Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Okula çıkan tüm yollarda polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Araçlar aranarak bölgeye alınıyor.
Okul içinde ve çevresinden de geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan ve ailesi 3248 numaralı sandıkta oy kullanacak.
SÜMEYYE ERDOĞAN VE EŞİ ERKENDEN OYUNU KULLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar sabah erken saatlerde okula gelerek oylarını kullandı.