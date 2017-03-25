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Suni teneffüsle köpeğin hayatını kurtaran itfaiyeci

ABD'nin California eyaletinde bir itfaiye eri, yanan bir evden kurtardığı köpeği, suni teneffüsle hayata döndürdü.

25.03.2017 - 15:27
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Andrew Klein adlı itfaiyeci, nefes almadığı için öldü sanılan köpeğe, "Ben pozitif bir insanım. Canlandırmayı deneyelim" diyerek burnundan suni teneffüs yaptı.

20 DAKİKA SONRA GÖZLERİNİ AÇTI

Ardından köpeğe oksijen maskesi takıldı. Nalu adlı 10 yaşındaki köpek 20 dakika sonra gözlerini açtı. Bilinci yerine gelen köpek yürümeye başladı. Köpek, bir gün oksijen çadırında tutulduktan sonra tamamen iyileşti.

"KÖPEĞİ KAPIP DIŞARI KOŞTUM, ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ"

Klein, Associated Press ajansına "Köpeği kapıp dışarı koştum. Çünkü, özellikle küçük köpekler için zaman çok önemli" dedi.

Suni teneffüsle köpeğin hayatını kurtaran itfaiyeci

GEÇEN YIL DA ROMANYA'DA BİR İTFAİYECİ KÖPEĞİ KURTARMIŞTI

Geçen yıl da Romanya'nın Pitesti kentinde bir itfaiye görevlisi, yangında karbonmonoksitten zehirlenen bir köpeği suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürmüştü.

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