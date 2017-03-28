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Sünnet kıyafeti satan iş yerinden 130 pompalı tüfek çıktı

Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir iş yerine yapılan baskında 130 pompalı tüfek 30 tabanca ele geçirildi.

28.03.2017 - 13:59
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İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda 130 pompalı tüfek ve 30 tabanca ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Sünnet kıyafeti satan iş yerinden 130 pompalı tüfek çıktı

İHBAR YAPILDI

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, silah kaçakçılığı bilgisi üzerine ilçedeki silah bayilerinde denetimler gerçekleştirdi. Bir bayide ruhsatsız pompalı tüfek ele geçiren ekipler, bayi sahibini ve ilişkilerini incelemeye aldı.

2 AY TAKİP EDİLDİ

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, akşam saatlerinde sünnet kıyafeti satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 130 pompalı tüfek, ve 30 tabanca ele geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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