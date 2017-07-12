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Suntaları denize dökülen gemiye para cezası verildi

Roda Limanında yüklediği suntaları Gemlik'te denize dökülen Moldova bayraklı NS Sprit gemisine, 64 bin 500 lira para cezası kesildi.

12.07.2017 - 12:37
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Bursa'nın Gemlik İlçesi Gemsaz’da geçen cumartesi günü, Roda limanından sunta yükleyen Moldova bayraklı NS Sprit Gemisi'nden iddiaya göre yanlış yükleme nedeniyle suntalar balyalar halinde denize döküldü.

Suntaları denize dökülen gemiye para cezası verildi

Yaklaşık 2 kilometrelik sahil suntalarla kaplandı. Sorumlulk alanında olmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gemlik Liman Başkanlığı üç gün süren çalışmanın ardından sahildeki suntaları temizledi.

Suntaları denize dökülen gemiye para cezası verildi

Limanın temizlenmesinin ardından inceleme yapan Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri suntanın denize döküldüğü gemiye 28 bin lira, Gemlik Liman Başkanlığı ise 36 bin 500 lira idari para cezası kesti.

Suntaları denize dökülen gemiye para cezası verildi

Gemlik Liman Başkanlığı yetkilileri Moldova bayraklı NS Sprit gemisinin 8 Temmuz’da Armutlu açıklarında bağlandığını belirtti.

Suntaları denize dökülen gemiye para cezası verildi

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