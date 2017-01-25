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Sunucu canlı yayında konuğunu yaktı

Kuveyt'te yayınlanan bir komedi programının sunucusu, canlı yayında konuğunun üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

25.01.2017 - 09:03
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Al Arabiya'nın haberine göre Kuveytli ünlü program sunucusu Jassem Rajab, programın daha başında konuğuna 'Instagram'ın en yaygaracı kişisi' diyerek meydan okudu.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Sunucu Rajab, canlı yayında kolunu ve gözlerini bağladığı konuğunun üzerine benzin döküp elindeki kibritle tutuşturdu.

VİDEO..

'HERHANGİ BİR ACI HİSSETMEDİ' DESE DE ELEŞTİRİLDİ

Rajab konuğunun herhangi bir acı hissetmediğini, üzerinde özel koruyucu bir tabaka bulunduğunu ve ateşin hemen yangın tüpü ile söndürüldüğünü söylese de, sunucu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sunucu canlı yayında konuğunu yaktı VİDEO

Sunucu canlı yayında konuğunu yaktı

Sunucu canlı yayında konuğunu yaktı

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