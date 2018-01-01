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Süper Ay kendini gösterdi

2018'in ilk gününde Dolunay'dan yüzde 30 daha parlak ve Dünya'ya en yakın olduğu Süper Ay, İstanbul semalarında objektiflere yansıdı.

DHA | 01.01.2018 - 20:54..
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Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.

KARTPOSTALLIK SÜPER AY GÖRÜNTÜLERİ

Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.

Süper Ay kendini gösterdi

TARİHİ SURLARDA AY MANZARASI

Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen 'Süper Ay' seyirlik görüntüler oluşturdu.

Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında  2 Ocak'a kadar izlenebilecek.

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

Süper Ay kendini gösterdi

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