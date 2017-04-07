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Süper Loto 9. kez devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 494'üncü hafta çekilişi yapıldı.

07.04.2017 - 00:42
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Bu haftanın kazandıran numaraları; 4, 8, 14, 16, 32 ve 49 oldu.

20 MİLYON DEVRETTİ

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira 97 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 117 kişi 10 bin 431 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 70 kişi 162 lira 70'er kuruş, 3 bilen 158 bin 637 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 4 milyon 794 bin 4 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 3 milyon 465 bin 570 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 936 bin 972 lira 75 kuruş kamuya aktarılacak.
Süper Loto, bu haftayla 9'uncu kez devretmiş oldu.

Süper Loto 9. kez devretti

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