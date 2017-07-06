Süper Loto tek bir ile çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe akşamı çekilişi yapılan ve haftalardır devreden Süper Loto'nun 507. hafta çekilişi tamamlandı.

1 KİŞİ BİLDİ

Haftalardır devreden ve yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Süper Loto için dev çekiliş bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapıldı. Merakla beklenen Süper Loto'nun 507. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. İşte Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 TEMMUZ 2017)

6 Temmuz 2017 Süper Loto sonuçları: 02 - 05 - 24 - 39 - 45 - 49

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 269 bin 211 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

KEÇİÖREN İLÇESİNE İSABET ETTİ

Büyük ikramiye Ankara'nın Keçiören ilçesine isabet etti.