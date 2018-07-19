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Süper Loto'da 1 kişi 27 milyon lira aldı

Süper Loto'da 6 sayıyı da bilen 1 kişi 27 milyon 95 bin 109 lira ikramiye kazandı.

AA | 19.07.2018 - 22:00..
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Süper Loto'da 1 kişi 27 milyon lira aldı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

KAZANDIRAN SAYILAR

Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 19, 20, 27, 31, 37, 53 olarak belirlendi.

1 KİŞİ 27 MİLYON KAZANDI

6 bilen 1 kişi, 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR'A ÇIKTI

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.

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