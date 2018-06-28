taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.227
USD
4,6004
EURO
5,3245
ALTIN
184,53
PETR
77,3300

Süper Loto'da 15 milyon devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira devretti.

AA | 28.06.2018 - 22:04..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Süper Loto'da 15 milyon devretti

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 558'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 11, 20, 42 ve 47 olarak belirlendi.

15 MİLYON DEVRETTİ

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

1125
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

652
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

153
Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

44
Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

210
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

99
Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM