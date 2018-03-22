Süper Loto'da 6 bilen 2 kişi çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 49 kişi 12 bin 547 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SAMSUN VE İZMİR'E ÇIKTI

Çekilişte 6 bilen talihlilerin kuponlarını, Samsun'un İlkadım ve İzmir'in Torbalı ilçelerinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 6 milyon 204 bin 500 lira 55 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 745 bin 287 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 975 bin 816 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.