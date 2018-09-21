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Süper Loto'da 8 milyon TL devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 889 bin 961 lira 73 kuruş devretti.

AA | 21.09.2018 - 06:36..
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Milli Piyango İdaresi Süper Loto'nun 570. hafta sonuçlarını açıkladı. Kazandıran numaralar 13, 17, 35, 36, 41 ve 46 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 92 kişi, 7 bin 331 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 835 kişi 149 lira 70'er kuruş; 3 bilen 94 bin 79 kişi, 13 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

5. KEZ DEVRETTİ

Çekilişte, toplam 2 milyon 649 bin 516 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 915 bin 570 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 512 lira 33 kuruş kamuya aktarıldı.

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