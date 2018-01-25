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Süper Loto'da bir kişi 42 milyon lira kazandı

11 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta kazanan çıktı. Bir kişi 42 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 21:45..
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Her perşembe akşamı çekilden Süper Loto'nun bu hafta ayrı bir önemi vardı. Çünkü 11 haftadır devreden oyunda ikramiye 42 milyon liraydı.

KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'da bu hafta kazanan numaralar şu şekilde: 5-12-15-17-20-40

42 MİLYON BİR KİŞİNİN OLDU

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95'er kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

TALİHLİ ERZİNCAN'DAN

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, 52 milyon 892 bin 827 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 7 milyon 474 bin 68 lira 61 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 4 milyon 185 bin 937 lira 14 kuruş aktarılacak.

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