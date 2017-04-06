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Süper Loto'da büyük ikramiye çekilişi yapılacak

Süper Loto 8 haftadır devreden büyük ikramiye için çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek.

06.04.2017 - 13:42
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Süper Loto'da büyük ikramiye çekilişi yapılacak

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30 Mart'ta yapılan Süper Loto çekilişinde 16.5 milyon liralık büyük ikramiye 8. kez devretmişti.

Bu akşam yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyenin 20 milyon lirayı aşması bekleniyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 21 MİLYON LİRAYDI

Son olarak büyük ikramiyenin kazanıldığı çekiliş 2 Şubat 2017'de geçekleştirilmiş ve 9. kez devreden 21 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu.

EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

432 haftadır yapılan Süper Loto'da en çok çıkan ilk 10 rakam ise şöyle oldu:

35, 13, 37, 45, 1, 43, 33, 17, 31, 22.

Son 8 çekilişte çıkan numaralan ve devreden İkramiye tutarları ise şu şekilde;

-30. Mart 2017
02 03 35 38 40 54
8. devir (16.5 milyon lira)

-23. Mart 2017
10 13 18 38 41 52
7. devir (13.6 milyon lira)

-16 Mart 2017
01 07 19 40 42 51
6. devir (10.9 milyon lira)

-9 Mart 2017
14 18 21 32 48 54
5. devir (8.6 milyon lira)

-2 Mart 2017
04 13 25 27 29 33
4. devir (6.6 milyon lira)

-23 Şubat 2017
05 19 20 29 36 40
3. devir (4.6 milyar lira)

-16 Şubat 2017
06 10 28 29 47 53
2. devir (2.9 milyon lira)

-9 Şubat 2017
20 23 27 29 40 48
1. devir (1.4 milyon lira)

-2 Şubat 2017
14 17 18 43 47 49

Ankara Çankaya'da 1 bilen 21 milyon liralık ikramiyenin sahibi olmuştu.

Süper Loto tarihinde şimdiye kadar en büyük ikramiye çekilişin 73. haftası olan 12 Mart 2009'da 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu. 6 bilen İstanbul Beylikdüzü ve Bursa Nilüfer'deki talihliler yaklaşık 25 milyon liralık ikramiye kazanmıştı.

Süper Loto'da büyük ikramiye çekilişi yapılacak

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