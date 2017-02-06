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Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga, Amerikan futbolu ligi NFL'in finali Superbowl'un heyecanla beklenen devre arası gösterisine damga vurdu.

06.02.2017 - 05:30
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Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

NFL (Amerikan Futbolu Ligi)'in final maçı olan ve tüm dünyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen Superbowl'un devre arası gösterisi bir kez daha izleyenleri büyüledi.

Bu sene Superbowl devre arası şovunun yıldızı ise ünlü pop yıldızı Lady Gaga'ydı.

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

UÇARAK GELDİ

Houston'da düzenlenen müsabakada, stad üzerinde adeta uçarak akrobatik sahne gösterileri gerçekleştiren Lady Gaga izleyenleri büyüledi.

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Yüz binlerce kişiyi ekranlara kitleyen Lady Gaga 'Born this way', 'Just Dance', 'Pokerface' ve 'Bad Romance' gibi hit şarkılarından bir potpori sundu. Şov esnasında sosyal medyada da Lady Gaga ile ilgi yüz binlerce tweet atıldı.

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

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