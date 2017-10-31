Süperfetasyon nedir

Nadir olarak kadınların yumurtlama dönemleri hamileyken de devam ederek yeniden hamile kalmaya yani süperfetasyona neden oluyor..

Süperfetasyonda, hamile kadın farklı evredeki iki fetüsü aynı anda taşıyabiliyor. Lakin bu duruma hayvanlarda sık ratlanırken insanlarda çok ender rastlanıyor. Hatta bu durum bir kaza olarak adlandırılabiliyor. Çünkü, aslında kadın hamile kaldığı anda vücudu doğumdan önce gerçekleşebilecek ikinci bir gebeliği aktif olarak engelliyor.

Normalde, bir kadın hamile kaldığında yumurtaların bırakılması kesilir ve gebeliğin hormonsal ve fiziksel değişiklikleri başka bir gebeliği önlemek için birlikte hareket eder. Bu sistemde yaşanan bir aksaklık, hamile bir kadının yeniden hamile kalmasını mümkün hale getiriyor.

İkiz bebeğe gebe kalma durumundan farklı olarak, süperfetasyon, bir kadının mevcut gebelikten daha genç bir ek cenine hamile kalmasına yol açıyor.

NEDENİ TAM OLARAK BELLİ DEĞİL

Süperfetasyonun neden meydana geldiği ve olasılığını artırabilecek herhangi bir risk faktörü olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, süperfetasyon raporları, doğurganlık tedavisi gören kadınlarda bu duruma daha sık rastladığını gösteriyor.

Süperfetasyondaki en büyük risk ise yaş farkına rağmen bebekler aynı anda doğacak olması.