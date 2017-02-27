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Süpermarkette 13 bin lira düşüren müşteriyi polis buldu

Antalya'da polis, süpermarkette 13 bin TL düşüren vatandaşa parasını teslim etti.

27.02.2017 - 15:06
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polis

Olay, cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki zincir bir süpermarketin şubesinde meydana geldi.

Marketin şarküteri reyonunu düzenleyen reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu, şarküteri dolabının hemen bitişiğinde yerdeki zarfı fark etti.

Paşalıoğlu, zarfta 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar olduğunu görünce market güvenlik görevlilerine ve yönetici Fikret Öztunç'a bilgi verdi.

Süpermarkette 13 bin lira düşüren müşteriyi polis buldu

PARA POLİSE TESLİM EDİLDİ

Öztunç, güvenlik görevlisiyle birlikte parayı saydı. Yaklaşık 13 bin TL bulunan zarfın sahibini bulmak için kamera görüntülerini inceleyen çalışanlar bir sonuç alamadı. Para dolu zarf, sahibinin bulunması için tutanak karşılığı polise teslim edildi.

Süpermarkette 13 bin lira düşüren müşteriyi polis buldu

PARAYI BULANA TEŞEKKÜR EDECEK

Polisin yaptığı araştırma sonunda, paranın bir yıkama şirketi sahibi Cemal Bülbüz'e ait olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde Demircikara Polis Merkezi'ne giden Bülbüz, parasını aldı. Bülbüz'ün, parasını bulan reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu'na teşekkür edeceği ifade edildi.

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