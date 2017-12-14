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Süpernova kalıntısındaki maddelerin renk cümbüşü

Chandra X-ışını Teleskobu, süpernova kalıntısının maddi bileşenlerini farklı renklerde görüntüledi.

AA | 14.12.2017 - 09:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Chandra X-ışını Teleskobu'nun süpernova patlamasından arta kalan maddi unsurları farklı renklerde kayda aldığı bir fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.

"RENGARENK" PATLAMA

Fotoğrafta silikon kırmızı, sülfür sarı, kalsiyum yeşil ve demir mor renklerde belirirken, patlamanın kendisinin merkezden dış hatlara doğru mavi dalgalar halinde yayıldığı görülüyor.

Süpernova kalıntısındaki maddelerin renk cümbüşü

BİNLERCE YIL GEÇSE DE AKTİF

Chandra gibi X-ışını teleskopları süpernova kalıntılarının incelenmesi büyük önem taşıyor. Bu patlamalar, üzerinden binlerce yıl geçtikten sonra dahi milyonlarca derecelik sıcaklıklar yaydığından, en güçlü şekilde X-ışını tayflarında görüntülenebiliyor.

Süpernova kalıntısındaki maddelerin renk cümbüşü

SÜPERNOVADAN UZAYA YAYILANLAR

Bilim adamları Chandra'nın X-ışını hassasiyeti sayesinde yalnızca patlamadan geriye hangi maddi bileşenlerin kaldığı değil, patlamayla birlikte belirli bir maddi bileşenin uzaya ne miktarda yayıldığını da tespit edebiliyor.

Chandra Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre, Cassiopeia A'dan uzaya 10 bin Yer kütlesi ağırlığında sülfür, 20 bin Yer kütlesi ağırlığında silikon, 70 bin Yer kütlesi ağırlığında demir ve 1 milyon Yer kütlesi ağırlığında oksijen yayıldı.

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