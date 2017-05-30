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Şüphe üzerine durdurulan minibüsten 36 kaçak çıktı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan iki ayrı minibüste arama yaptı.

30.05.2017 - 16:10
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri, dün akşam, Söke- Milas Karayolu üzerinde denetim yaptı. Üzerinde 'Okul Taşıtı' yazan İstanbul plakalı iki minibüsten şüphelenen KOM ekipleri, araçları durdurmak istedi.

36 KAÇAK YAKALANDI

Polislerin 'dur' ihtarına rağmen sürücüler durmayarak kaçtı. Araçlar, Milas Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarında durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde Suriye uyruklu 21 erkek, 5 kadın ve 10 çocuk yakalandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öğrenci servisi görünümü verdikleri araçla Suriyeliler'i İstanbul'dan alarak Bodrum'a götürmeye çalışan araç sürücüleri M.Y. ve T.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından minibüs şoförleri bugün saat 14.00'te adliyeye sevk edildi.

Şüphe üzerine durdurulan minibüsten 36 kaçak çıktı

Şüphe üzerine durdurulan minibüsten 36 kaçak çıktı

Şüphe üzerine durdurulan minibüsten 36 kaçak çıktı

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