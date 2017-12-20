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Şüpheli Fransız kadın havalimanında yakalandı

Fransız makamlarınca ‘terör örgütüne katılma potansiyeli’ taşıdığı gerekçesiyle Türk polisine ihbar edilen R.M. adlı Fransız kadın, eşi ve 3 çocuğu gözaltına alındı.

İHA | 20.12.2017 - 16:30..
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Fransa vatandaşı R.M.’nin, 2 kızı ve bir oğlu ile birlikte Türkiye’ye giden şüphelinin Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere geçip örgütlerin kamplarına katılma ihtimalini değerlendiren Fransız polisi, Türk polisini uyardı.

Uyarı üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, R.M. adlı kadının illegal yollarla terör örgütlerinin kamplarına katılabileceği ihtimalleri de göz önüne alarak çalışma başlattı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNERKEN YAKALANDI

Polis, DEAŞ, El-Nusra, PYD ve Heyet el-Tahrira Şam gibi Suriye’deki örgütlere katılma potansiyeli taşıdığı ileri sürülen şüphelinin hava yoluyla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiği tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren TEM polisi, R.M.’yi, dün eşi F.P ve 2’si kız 3 çocuğu ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkesine geri dönerken yakaladı.

Şüpheli Fransız kadın havalimanında yakalandı

Terör örgütlerine katılma potansiyeli taşıyan R.M., eşi F.P. ve 3 çocuk hakkında uluslararası prosedür gereğince işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

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