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Şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi

Polis ekipleri ile şüpheli otomobil arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı

20.05.2017 - 13:50
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Başkent’te terör olaylarında kullanılma ihtimali ile aranan araçlar listesinde yer alan bir Otomobil ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Çok sayıda ekibi peşine takan otomobil, uzun süren bir takibin ardından yakalandı.

Başkent’te polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan şüpheli bir otomobil, ekipler tarafından takibe alındı. Çankaya Caddesi’nden Kızılay istikametine kaçmaya başlayan 06 DP 9923 plakalı şüpheli otomobil, çok sayıda polis ekini arkasına takarak İnönü Bulvarından Eskişehir yoluna çıktı. Buradan Anadolu Bulvarına geçen şüpheli araç İstanbul yolu istikametine doğru kaçmaya devam etti.

YİNE KİRALIK OTOMOBİL

Otomobilin bir araç kiralama firmasına ait olduğu bilgisini alan ekipler, firmayla irtibata geçerek otomobil içerisinde bulunan araç takip sistemiyle otomobili takibe aldı. Şüpheli otomobilin yakalanması için destek isteyen ekipler, bazı noktalarda trafiği yavaşlatarak otomobili yakalamaya çalıştı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Yolu Şaşmaz kavşakta aracı sıkıştıran ekipler, polis otosunun direksiyonunu şüpheli aracın önüne kırarak durmasını sağladı. Şüpheli otomobilin durdurulmasının ardından olay yerine kısa süre çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Araç sürücüsü üzerinde arama yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Terör konularıyla ilgili aranması olduğu öğrenilen şüpheli otomobil ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından detaylı incelenmek üzere otoparka çektirildi.

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