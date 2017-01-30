Sur Belediyesi'nden Halep'e yardım

Başkan Vekili Bilal Özkan'ın talimatıyla, Sur Belediyesi, AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları öncülüğünde Halep halkı için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

BEBEK BEZİ, TEMİZLİK MALZEMELERİ..

Bu kapsamda belediye tarafından alınan 2 bin parça çocuk bezi ve çeşitli temizlik malzemeleri, AK Parti görevlilerine teslim edildi.

Belediye Başkan Vekili Özkan, yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Özkan, düzenlenen kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Bu olumsuz kış şartlarında mağdur olan Halep'teki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak istedik. İnşallah en kısa zamanda İslam coğrafyasının üzerindeki kara bulut dağılır ve bu coğrafya üzerindeki hain emelleri olanlar kahru perişan olurlar." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen ise, insani bir görev için yola çıktıklarını vurguladı. Kendilerine verdiği destekten dolayı Özkan'a teşekkürlerini ileten Evsen, toplanan yardımların kısa sürede ulaştırılacağını kaydetti.