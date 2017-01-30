taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
85.750
USD
3,8236
EURO
4,0678
ALTIN
146,33
PETR
55,4800

Sur Belediyesi'nden Halep'e yardım

Kayyum ataması yapılan yapılan Sur Belediyesince, Haleplilere yardım malzemesi gönderildi.

30.01.2017 - 16:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başkan Vekili Bilal Özkan'ın talimatıyla, Sur Belediyesi, AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları öncülüğünde Halep halkı için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

BEBEK BEZİ, TEMİZLİK MALZEMELERİ..

Bu kapsamda belediye tarafından alınan 2 bin parça çocuk bezi ve çeşitli temizlik malzemeleri, AK Parti görevlilerine teslim edildi.

Belediye Başkan Vekili Özkan, yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Sur Belediyesi'nden Halep'e yardım

Özkan, düzenlenen kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Bu olumsuz kış şartlarında mağdur olan Halep'teki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak istedik. İnşallah en kısa zamanda İslam coğrafyasının üzerindeki kara bulut dağılır ve bu coğrafya üzerindeki hain emelleri olanlar kahru perişan olurlar." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen ise, insani bir görev için yola çıktıklarını vurguladı. Kendilerine verdiği destekten dolayı Özkan'a teşekkürlerini ileten Evsen, toplanan yardımların kısa sürede ulaştırılacağını kaydetti.

Sur Belediyesi'nden Halep'e yardım

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar'ın transparan cesareti

Hülya Avşar'ın transparan cesareti

270
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

54
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

33
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

64
Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Yunan basınında ’Kardak’ paniği

139
Mercedes Türk ekonomisine güveniyor

Mercedes Türk ekonomisine güveniyor

126
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM