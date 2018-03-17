Sur ve Yüksekova'ya 2'şer milyon liralık destek

Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü tarafından hasar gören ev ve iş yerleri devlet tarafından onarılmasının ardından vatandaşların yüzü gülmeye başladı.

DİYARBAKIR'A 5 BİN 637 YENİ KONUT

Sur ilçesinde yeniden inşa sürecini başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, toplamda 2 milyar lirayı bulan yatırımlarını hizmete açmaya hazırlanıyor. Diyarbakır'ın iki önemli merkezi Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde 3 bin iş yerinin yapımını tamamlayan Bakanlık, iki ayrı caddede bulunan büro, dükkan ve diğer iş yerlerinin yenileme çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır'ın terörden temizlenmesinin ardından başlayan yeniden inşa çalışması kapsamında terör saldırıları sırasında evi yıkılan vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan 5 bin 637 konutta da sona gelindi. Konutların haziran ayı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

YÜKSEKOVA'YA 3 BİN 63 KONUT

Yüksekova'da PKK terör örgütünce evleri harabeye döndürülen halkın acil konut ihtiyacını karşılamak için büyük bir konut hamlesi başlattı.

Yüksekova'da altı bölgede 3 bin 63 konut inşa edilecek.

Evlerin yanı sıra, camiden, dükkanına, ticaret merkezine kadar her ihtiyaca cevap veren yeni bir şehir ortaya çıkartırılması hedefleniyor. Projelerin tamamlanmasıyla yeni istihdam alanları ve yeni iş olanakları da sağlanarak, büyük şehirlere göçün de önüne geçilmesi bekleniyor.

Ayrıca Hakkari'ye, 5 cami, 3 hastane, spor salonu, kamu hizmet binası, aile sağlık merkezi, 4 okul ve ticaret merkezi yapılması planlanıyor.