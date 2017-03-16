Sur Yanık Çarşı'daki iş yerleri yenileniyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle iş yerlerini aylarca açamadığı için büyük mağduriyet yaşayan esnaf, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla huzurun sağlanmasının ardından devletin sunduğu destekle yaralarını sarıyor.

MODERNİZE EDİLİYOR

SGK ve vergi borçları ertelenen, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1 yıl kira bedeli alınmayan ve faizsiz 50 bin liralık krediye kavuşturulan esnafın son olarak da iş yerleri, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında modernize ediliyor.

HER BİR İŞ YERİ İÇİN 40 BİN LİRA HARCANIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzyıllara dayanan geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan tarihi Yanık Çarşı'daki 400 iş yerine cephe sağlıklaştırma, sıva, boya, otomatik kepenk, aydınlatma, elektrik tesisatı ve açılıp kapanan üst çatı yaptırıyor.

Her bir iş yeri için ortalama 40 bin lira harcayan bakanlık, çalışmalar dolayısıyla esnaftan ücret talep etmiyor.