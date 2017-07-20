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Sur Yapı "Muhit" projesini satışa çıkardı

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, bu yılın 6., Sancaktepe'deki 4. projesi Muhit'i satışa çıkardı.

20.07.2017 - 14:39
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Sur Yapı, Sancaktepe ilçesindeki 4. projesi olan Muhit'in yapımına başlıyor. 40 bin 170 metrekare inşaat alanına sahip proje 217 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor. 7 blokta 68 ila 486 metrekare aralığında 32 farklı daire tipi seçeneği sunulan Muhit'te 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler yer alıyor.

Sur Yapı

Evlerin büyük bir kısmının iç avluya bakacağı projede ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 98 ila 367 metrekare arasında değişen ticari alanlar bulunuyor. Muhit, az katlı mimarisi, geniş iç avlusu, yeşil peyzajı ve sosyal donatıları ile ön plana çıkıyor. Projede müzik odası, koku odası, şifa odası gibi isimlendirmelerle niteliğine uygun bitkilendirilmiş, peyzaj içerisinde farklı noktalarda konumlandırılmış 6 açık hava dinlenme alanı olacak.

DAİRE FİYATLARI 279 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Projede ayrıca pergola altı dinlenme alanları, çim tepeler, süs havuzları, güneşlenme terasları, dinlenme alanları, gül bahçesi, zen bahçesi, çim aktivite alanları, açık ve kapalı otopark imkanı, 3 pota basketbol alanı, açık ve kapalı havuz, süs havuzu, fitness, stüdyo ve kafe alanları yer alıyor. Muhit'te, çocuklar için özel oyun alanları ve çocuk yüzme havuzu bulunuyor. Sur Yapı'nın Anadolu yakasındaki 19. markalı konut projesi olan ve "Çocuğunuz hayata 1-0 önde başlasın" sloganıyla satışa sunulan Muhit projesinde daire fiyatları 279 bin TL'den başlıyor.

Sur Yapı

2 FARKLI ÖDEME PLANI VAR

Sur Yapı, Muhit projesinde lansman dönemine özel 2 farklı ödeme planı ile ev almak isteyenlere fırsat sunuyor. İlk seçenekte peşinat ödemeden 60 ay 0 faiz ya da 120 ay 0,45 vade imkanı bulunuyor. İkinci seçenekte ise yüzde 50 peşinat ile 36 ay vade farksız ödeme planı yer alıyor. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde lansman indirimine ek yüzde 10 indirim imkanı da sunuluyor.

Sur Yapı

"SANCAKTEPE'NİN DEĞERİ ARTIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sancaktepe bölgesinin gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını dile getirdi. Elmas, "175 milyon TL yatırım ile yapımına başladığımız Muhit projemizi satışa çıkardık. Projemizi tasarlarken çocukların içerisinde keyifle büyüyeceği az katlı insan ölçeğinde bir proje olmasına özen gösterdik. Az katlı mimarisi, geniş iç avlusu ve çocuklar için hazırlanmış kocaman bahçesi ile çocuklu aileler keyifle zaman geçirebilecek. Lansmana özel peşinatsız ve vade farksız ödeme planları ile hem yatırımcı hem de oturumcuya hitap ediyoruz. Sancaktepe son yıllarda yatırımcısına en çok kazandıran ve Anadolu yakasının en çok prim yapan semtlerinin başında geliyor. Bölgeye inşa edilen kamu yatırımları ve ulaşım akslarına yakınlık Sancaktepe'nin değerini her geçen gün artırıyor. Sancaktepe, yapılması planlanan günlük hareketinin yaklaşık 100 bin kişi olacağı tahmin edilen 4 bin 100 yatak kapasiteli Türkiye ve Avrupa'nın planlanan en büyük şehir hastanelerinden birine, yapılması planlanan devlet üniversitesine ve yeni Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattına ev sahipliği yapıyor." dedi.

"SANCAKTEPE KAZANDIRACAK"

Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla bölgenin gelecek süreçte daha da gelişeceğine işaret eden Elmas, "Sancaktepe'nin her geçen gün Anadolu yakasının güzide bir 'Muhit'i kimliğine kavuştuğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle Sancaktepe'nin oturumcusuna ve yatırımcısına daha çok kazandıracağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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