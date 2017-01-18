Sur Yapı Yaparsa O Olur

Olur Olur Bal Gibi Olur’ kampanyasıyla Sur Yapı, 0 peşinat + 0 faiz = Sur Yapı’dan Güzel 1 Ev formülü ile ev sahibi yapıyor.

Sur Yapı, 2017 yılında yepyeni bir konut kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenlere umut oluyor. Sur Yapı, "Olur Olur Bal Gibi Olur" isimli konut kampanyası ile sıfır faiz, sıfır peşinat ile 60 ay vade farksız ödeme fırsatı sunuyor. Sur Yapı Konut Kampanyası Sancaktepe’ de Lavender, Ispartakule’ de Bahçeyaka, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Bursa Nilüfer’de Marka Rezidans, Güneşli ’de Mirage Rezidans, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis projelerinde olmak üzere toplam 9 Sur Yapı projesinde geçerli olacak.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Sur Yapı, 2017 yılının bir önceki yıldan daha iyi olacağı sinyallerini yepyeni bir konut kampanyası ile veriyor. ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ kampanyasında Sur Yapı, sıfır peşinat ve sıfır faiz ile yatırım yapmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. 27 Ocak tarihine kadar geçerli olacak kampanya Lavender, Bahçeyaka, Şehir Konakları, Marka Rezidans, Mirage Rezidans, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Exen İstanbul ve Axis İstanbul Ofis projelerinin yer aldığı 9 projeyi kapsıyor.

2017 yılında da yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirten Sur Yapı Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener; “2017, geçtiğimiz yıldan daha iyi bir yıl olacak. Yatırımlarımıza, konut ve ofis projelerimize ve kampanyalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sur Yapı olarak, bu yıl yaptığımız yatırımları konut alıcılarına ulaştırırken topluma moral veren cazip kampanyalar yapacağız. Milletçe morale, güvene, neşeye, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu duyguları bir nebzede olsa konut alıcılarına yansıtmak istedik. Yeni konut kampanyamız, ev sahibi olmak isteyenlere mutluluğun formülünü veriyor: ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ isimli konut kampanyamızı da bu düşünceyle hazırladık. Bu konut kampanyası kapsamında sıfır faiz ve sıfır peşinat ile ev ya da ofis sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Sur Yapı olarak mutluluğun formülünü bu kampanya ile duyuruyoruz. 9 Sur Yapı projemizde geçerli olacak kampanya ile yıla hareketli bir giriş yapmış olacağız. Tüm yılın böyle hareketli geçeceğine, ekonomimizin ve sektörün çarklarının durmadan döneceğine inanıyoruz. Konut ve ofis projelerimizi kapsayan bu kampanya kapsamında konut alıcıları tasarruflarına dokunmadan üstelik faiz ödemeden konut sahibi olacaklar” dedi.

“Olur Olur Bal Gibi Olur” konut kampanyası 9 projede 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ekonomimiz için lokomotif olan inşaat sektörü, 2017 yılında da ekonomimize ivme kazandırmayı sürdürecek.

Anadolu Yakası Konut Projeleri:

LAVENDER:

Anadolu Yakası’nın en çok değer kazanan ve tercih edilen bölgesi Sancaktepe’de satışına başlanan Lavender projesi, lokasyonu ile avantaj sağlıyor. Üç cephesinden yola bağlantılı olan projenin Tem otoyoluna da cephesi bulunuyor. Kuzey Marmara otoyoluna, hızlı tren hattına komşu konumda yer alan Lavender tamamlanmak üzere olan Çekmeköy – Sancaktepe metrosunun Samandıra durağının da yanı başında… Metro ağı ile Sancaktepe’den Üsküdar’a 20 dk. Yenikapı’ya 30 dk. Taksim’e ise 45 dk. da gidilebilecek.

ŞEHİR KONAKLARI:

Şehir Konakları 200 milyon TL yatırım değeriyle 13 dönüm arazi üzerine Ümraniye’de inşa ediliyor. Şehir Konakları, önemli anayollar ve bağlantı yolları üzerinden İstanbul’un dört bir yanına hızlı şekilde ulaşım imkậnı sunan, merkezi bir konumda yer alıyor. Şehir Konakları konut projesi, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı üzerindeki istasyona yalnızca 600 metre uzaklıkta yer alıyor. Metrobüs ve otobüs hatlarıyla kesişen bu istasyon, Marmaray bağlantısıyla da projeyi toplu ulaşımın merkezine taşıyor.

GÖLBAHÇE EVLERİ:

Paşaköy gişeleri, Kuzey ormanları ve TEM otoyolunun yanı başında bulunan Gölbahçe Evleri, Ataşehir’e yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Hızlı tren yapımı devam eden 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığıyla avantaj sunan proje ayrıca, 100 dönümlük üniversite alanının yanı başında, 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne ve ihale aşamasında olan metro hattına komşu konumda yer alıyor. Ayrıca Gölbahçe Evleri, yapımı devam eden ve Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arası mesafeyi kısaltacak otoyolun bağlantı yollarına çok yakın konumda bulunuyor.

İLKBAHAR:

3. köprü ile beraber Anadolu yakasının hızla gelişen ilçesi Sultanbeyli’de yükselen İlkbahar, Ataşehir’e 10 dakika mesafede bulunuyor. Aileler için yaşam kompleksi olan İlkbahar, uygun fiyatlı dubleks ve bahçe teraslı daireleriyle dikkat çekiyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran projenin birinci ve ikinci etabı dubleks ve farklı katlarda yer alan teraslı daireleriyle geniş aileler için dört dörtlük bir yaşam fırsatı sunuyor.

EXEN İSTANBUL:

Her iki boğaz köprüsüne olan yakınlığı ve merkezi lokasyonu ile dikkat çeken Exen İstanbul’da, 10 dönümlük meyve bahçeleri ile bezeli kendine özel bir koru, 3.500m²lik alan üzerinde yer alan sosyal tesis, 1.000m²lik fun golf sahası, çocuklar için özel tasarlanan macera parkuru ve daha birçok sosyal imkân, ek ücret ödemeksizin ev sahiplerine hizmet veriyor.

Avrupa Yakası Konut ve Ofis Projeleri:

AXİS İSTANBUL:

Ticari hayatın tam merkezinde bulunan Axis İstanbul ofis ve AVM projesi, konumu ve ulaşım ağlarına yakınlığıyla da avantaj sağlıyor. A Plus ofislerin bulunduğu Axis İstanbul projesinin ön girişinde Bayrampaşa Metro İstasyonu, arka girişinde ise Demirkapı Metro İstasyonu yer alıyor. Metrobüse sadece 600 metre mesafede bulunan Axis İstanbul’un yakınındaki Bayrampaşa Metro İstasyonu vasıtasıyla Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-Levent, Aksaray-Yenikapı-Sultanahmet-Sirkeci, Üsküdar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin önemli finans, ticaret, sanayi, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezleri gibi noktalarına kolayca ulaşılabiliyor. Axis İstanbul’da resepsiyon ve concierge hizmetlerinin yanı sıra; geniş toplantı odaları, yeni nesil sessiz çalışma odaları, IT hizmetleri, teknoloji, arşiv, hobi ve oyun odaları, vale hizmeti, Print Center, kargo-posta dağıtım odası ve fitness center gibi modern çalışma hayatının tüm gereksinimleri bir arada bulunuyor.

ISPARTAKULE BAHÇEYAKA:

Avrupa Yakası’nın modern kent dokusuna sahip bölgesi Ispartakule’de 220 milyon TL yatırımla Bahçeyaka Ispartakule projesinin inşası sürüyor. Kanal İstanbul projesine komşu konumdaki proje Avrupa Otoyolu Ispartakule gişelerinin de hemen yanı başında bulunuyor. Yapımı hızla devam eden Ispartakule metro istasyonuna yürüme mesafesindeki proje, 26 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun da bağlantı yollarının da yakınında yükseliyor. Sağlık Kent, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de kolayca ulaşımın sağlandığı proje, Atatürk Havalimanı’na da çok yakın…

MİRAGE REZİDANS:

Avantajlı lokasyonu ile dikkat çeken Mirage Rezidans, Atatürk Havalimanı’nın yanı başında, TEM otoyolu ile E5 otoyolunun arasında ve Kanal İstanbul projesinin yakınında bulunuyor. İki milyon nüfusa sahip bölgede yer alan Mirage Rezidans, metro, metrobüs gibi toplu ulaşım ağlarının da yakınında yer alıyor. Sur Yapı Mirage, bu sene tamamlanacak olan Kabataş – Mahmutbey metrosunun Kirazlı istasyonuna komşu ve hayata geçecek olan Ataköy – İkitelli raylı sisteminin yanı başında bulunuyor.

Bursa Konut ve Ofis Projeleri:

MARKA REZİDANS:

Sur Yapı’nın Bursa Nilüfer’de yapımına başladığı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nin yapımı hızla sürüyor. Sosyal tesisleri, dağ manzarası, içerisinde sevilen ve seçkin ulusal ve uluslararası markalarının yer alacağı alışveriş merkezi ile Marka Rezidans, “lüks”ün Bursa’daki yeni simgesi haline gelecek. Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, Bursa’da henüz mağazası bulunmayan dünyaca ünlü markaların tek buluşma noktası olma özelliği ile de Bursalılara ayrıcalıklar sunacak.

Gördüğü yoğun talep üzerine, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ek yatırımla birlikte 650 milyon TL yatırım büyüklüğüne ulaşan Sur Yapı Marka Rezidans ve AVM, 373 lüks rezidans dairesi, home ofisleri ve alışveriş merkezinde bulunan 250 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma projesi…

Detaylı bilgi için: http://balgibiolur.suryapi.com.tr/ - 444 5 787



