Sur Yapı Yaparsa O Olur

Konut seferberliğine Sur Yapı’dan 12 Projesiyle Büyük Destek

Sur Yapı, Emlak Konut GYO öncülüğünde ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) de desteğiyle gerçekleşen yeni konut seferberliğindeki yerini alıyor. “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” söylemiyle ülke genelinde birçok firma ve projeyi kapsayan kampanyada Şubat ayı itibariyle sıfır peşinat ile 10 yıl için 0.45 vade ve 20 yıl için 0.79 vade ile ev sahibi olmak mümkün…

Kampanyaya 3’ü yeni olmak üzere 12 farklı projesiyle dahil olan Sur Yapı, Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan GYODER ve KONUTDER’in de desteklediği kampanyaya ek olarak ilgi gören ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ kampanyasıyla da alternatiflerini artırıyor.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, ülke ekonomisinin istikrarını koruması adına başlatılan ikinci büyük kampanyaya ilgi gören ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ kampanyasıyla da destek oluyor. 20 yıl vadeli 0,79 ve 10 yıl vadeli 0,45 kredi oranı ve 15 yıl vadeli 0,74 kredi oranı ile konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlayan Sur Yapı, “Olur Olur Bal Gibi Olur” kampanyasını da dahil ederek çeşitli ödeme alternatifleri sunuyor. Sur Yapı, İstanbul’un iki ayrı yakasında 9 farklı ilçede 11 proje ve Bursa’da yer alan 1 proje ile kampanyaya katılıyor.

Sur Yapı’dan 0 Peşinat + 0 Faiz = 1 Ev!

Emlak Konut GYO’nun sunduğu 240 ay vade, 120 ay vade imkanının yanı sıra Sur Yapı, dileyenlere sıfır peşinat, sıfır faizle 60 ay vade farksız ödeme fırsatı da sağlıyor. Sur Yapı buna ek olarak tüm ödeme seçeneklerinde sıfır peşinat imkanı sunarak kampanyasını farklılaştırıyor. Sur Yapı, 120 ay için 0.45 vade, 180 ay için 0.74 vade ve 240 ay için 0.79 vade seçenekleri ile peşinatsız ev sahibi yapıyor. Sur Yapı, kampanyaya ek olarak peşin ve peşin + banka kredili ödemelerde yüzde 10 + 10 indirim uyguluyor.

Sur Yapı’nın 3’ü yeni 12 projesinde 4423 konut, 400 A plus ofis ve ticari alan kampanya kapsamında yer alıyor. Sur Yapı’nın her biri bulunduğu bölgeye değer katan Lavender Sancaktepe, Bahçeyaka Ispartakule, Sultanbeyli Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Güneşli Mirage Rezidans, Ümraniye Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Eyüp Axis İstanbul, Bursa Marka Rezidans projeleri kampanya kapsamında yer alıyor. Kampanyada ayrıca Sur Yapı’nın bu yıl yeni inşa edeceği Kağıthane, Maltepe ve Koşuyolu projeleri de bulunuyor.

Kampanya ile konut alıcısına büyük fırsat sunduklarını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “15 Temmuz sonrasında iş dünyası olarak bir araya geldik ve ülkemizin refahı için büyük bir kampanya başlatarak ülke ekonomimize canlılık getirmiştik. Tüm Türkiye’ye yayılan konut alımı ile sektör olarak Ülke ekonomimizin içerisinde bulunduğu zor dönemin en az hasarla atlatılması için hep birlikte hareket ettik. O günden bu yana Sur Yapı olarak yatırımlarımıza ve kampanyalarımıza ara vermedik. Şimdi birlik ve beraberliğin devamı için ikinci bir kampanyaya başlıyoruz. “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” söylemiyle başlayan kampanyada 60 ay, 120 ay, 180 ay ve 240 ay vade imkanları ile tüm Türkiye’ye yayılacak konut alımını, geniş kitleler için erişilebilir duruma getirmiş olacağız. Kampanya Şubat ayında başlayacak ve Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Konut almak için en doğru zaman… Kampanya ile konut alıcısı kira öder gibi ev sahibi olacak” dedi.

Emlak Konut’un kampanyasına ek olarak tüm ödeme modellerinde peşinatı sıfırlayarak kampanyaların farklılaştırdıklarını belirten Elmas, “Olur Olur Bal Gibi Olur kampanyamız büyük ses getirdi. Bu nedenle Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER’in başlattığı kampanyaya ek olarak mevcut kampanyamızla da destek vereceğiz” dedi.

Sur Yapı da iş dünyasındaki bu birliğe 7’den 70’e herkesi kucaklayan kampanyaya katılarak destek veriyor. Ekonomiye ve gayrimenkul sektörüne ciddi bir ivme ve hareketlilik kazandıracak ikinci kampanyada Sur Yapı ülke ekonomisine karşı sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle yer alıyor.

5 Yıl / 60 Ay 0 Peşinat ve 0 Faiz

10 Yıl / 120 Ay 0 Peşinat ve 0,45 Vade İmkanı

15 Yıl / 180 Ay 0 Peşinat ve 0,74 Vade İmkanı

20 Yıl / 240 Ay 0 Peşinat ve 0,79 Vade İmkanı

* Peşin ve peşin + banka kredili ödemelerde yüzde 10 + 10 indirim

LAVENDER:

Anadolu Yakası’nın en çok değer kazanan ve tercih edilen bölgesi Sancaktepe’de satışına başlanan Lavender projesi, lokasyonu ile avantaj sağlıyor. Üç cephesinden yola bağlantılı olan projenin Tem otoyoluna da cephesi bulunuyor. Kuzey Marmara otoyoluna, hızlı tren hattına komşu konumda yer alan Lavender tamamlanmak üzere olan Çekmeköy – Sancaktepe metrosunun Samandıra durağının da yanı başında… Metro ağı ile Sancaktepe’den Üsküdar’a 20 dk., Yenikapı’ya 30 dk., Taksim’e ise 45 dk. da gidilebilecek.

ŞEHİR KONAKLARI:

Şehir Konakları 200 milyon TL yatırım değeriyle 13 dönüm arazi üzerine Ümraniye’de inşa ediliyor. Şehir Konakları, önemli anayollar ve bağlantı yolları üzerinden İstanbul’un dört bir yanına hızlı şekilde ulaşım imkậnı sunan, merkezi bir konumda yer alıyor. Şehir Konakları konut projesi, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı üzerindeki istasyona yalnızca 600 metre uzaklıkta yer alıyor. Metrobüs ve otobüs hatlarıyla kesişen bu istasyon, Marmaray bağlantısıyla da projeyi toplu ulaşımın merkezine taşıyor.

GÖLBAHÇE EVLERİ:

Paşaköy gişeleri, Kuzey ormanları ve TEM otoyolunun yanı başında bulunan Gölbahçe Evleri, Ataşehir’e yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Hızlı tren, yapımı devam eden 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığıyla avantaj sunan proje ayrıca, 100 dönümlük üniversite alanının yanı başında, 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne ve ihale aşamasında olan metro hattına komşu konumda yer alıyor. Ayrıca Gölbahçe Evleri, yapımı devam eden ve Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arası mesafeyi kısaltacak otoyolun bağlantı yollarına çok yakın konumda bulunuyor.

İLKBAHAR:

3.köprü ile beraber Anadolu yakasının hızla gelişen ilçesi Sultanbeyli’de yükselen İlkbahar, Ataşehir’e 10 dakika mesafede bulunuyor. Aileler için yaşam kompleksi olan İlkbahar, uygun fiyatlı dubleks ve bahçe teraslı daireleriyle dikkat çekiyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran projenin birinci ve ikinci etabı dubleks ve farklı katlarda yer alan teraslı daireleriyle geniş aileler için dört dörtlük bir yaşam fırsatı sunuyor.

EXEN İSTANBUL:

Her iki boğaz köprüsüne olan yakınlığı ve merkezi lokasyonu ile dikkat çeken Exen İstanbul’da, 10 dönümlük meyve bahçeleri ile bezeli kendine özel bir koru, 3.500 m²’ lik alan üzerinde yer alan sosyal tesis, 1.000 m²’ lik fun golf sahası, çocuklar için özel tasarlanan macera parkuru ve daha birçok sosyal imkân, ek ücret ödemeksizin ev sahiplerine hizmet veriyor.

Avrupa Yakası Konut ve Ofis Projeleri:

AXİS İSTANBUL:

Ticari hayatın tam merkezinde bulunan Axis İstanbul Ofis ve AVM projesi, konumu ve ulaşım ağlarına yakınlığıyla da avantaj sağlıyor. A Plus ofislerin bulunduğu Axis İstanbul projesinin ön girişinde Bayrampaşa Metro İstasyonu, arka girişinde ise Demirkapı Metro İstasyonu yer alıyor. Metrobüse sadece 600 metre mesafede bulunan Axis İstanbul’un yakınındaki Bayrampaşa Metro İstasyonu vasıtasıyla Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-Levent, Aksaray-Yenikapı-Sultanahmet-Sirkeci, Üsküdar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin önemli finans, ticaret, sanayi, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezleri gibi noktalarına kolayca ulaşılabiliyor. Axis İstanbul’da resepsiyon ve concierge hizmetlerinin yanı sıra; geniş toplantı odaları, yeni nesil sessiz çalışma odaları, IT hizmetleri, teknoloji, arşiv, hobi ve oyun odaları, vale hizmeti, Print Center, kargo-posta dağıtım odası ve fitness center gibi modern çalışma hayatının tüm gereksinimleri bir arada bulunuyor.

ISPARTAKULE BAHÇEYAKA:

Avrupa Yakası’nın modern kent dokusuna sahip bölgesi Ispartakule’de 220 milyon TL yatırımla Bahçeyaka Ispartakule projesinin inşası sürüyor. Kanal İstanbul projesine komşu konumdaki proje Avrupa Otoyolu Ispartakule gişelerinin de hemen yanı başında bulunuyor. Yapımı hızla devam eden Ispartakule metro istasyonuna yürüme mesafesindeki proje, 26 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun da bağlantı yollarının da yakınında yükseliyor. Sağlık Kent, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de kolayca ulaşımın sağlandığı proje, Atatürk Havalimanı’na da çok yakın…

MİRAGE REZİDANS:

Avantajlı lokasyonu ile dikkat çeken Mirage Rezidans, Atatürk Havalimanı’nın yanı başında, TEM otoyolu ile E5 otoyolunun arasında ve Kanal İstanbul projesinin yakınında bulunuyor. İki milyon nüfusa sahip bölgede yer alan Mirage Rezidans, metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım ağlarının da yakınında yer alıyor. Sur Yapı Mirage, bu sene tamamlanacak olan Kabataş – Mahmutbey metrosunun Kirazlı istasyonuna komşu ve hayata geçecek olan Ataköy – İkitelli raylı sisteminin yanı başında bulunuyor.

Bursa Konut ve Ofis Projeleri:

MARKA REZİDANS:

Sur Yapı’nın Bursa Nilüfer’de yapımına başladığı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nin yapımı hızla sürüyor. Sosyal tesisleri, dağ manzarası, içerisinde sevilen ve seçkin ulusal ve uluslararası markalarının yer alacağı alışveriş merkezi ile Marka Rezidans, “lüks”ün Bursa’daki yeni simgesi haline gelecek. Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, Bursa’da henüz mağazası bulunmayan dünyaca ünlü markaların tek buluşma noktası olma özelliği ile de Bursalılara ayrıcalıklar sunacak.

Gördüğü yoğun talep üzerine, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ek yatırımla birlikte 650 milyon TL yatırım büyüklüğüne ulaşan Sur Yapı Marka Rezidans ve AVM, 373 lüks rezidans dairesi, home ofisleri ve alışveriş merkezinde bulunan 250 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma projesi…

Detaylı bilgi için: http://balgibiolur.suryapi.com.tr/ - 444 5 787