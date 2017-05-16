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Sur Yapı, 'Yeni bir Antalya' inşa ediyor

Sur Yapı, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi için ön talep toplamaya başladı.

16.05.2017 - 11:00
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  2. Projeler

Sur Yapı tarafından yapılan açıklamaya göre, adeta yeni bir şehir kurulacak Antalya Kepez-Santral bölgesinde 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 19 bin konut yer alacak.

Sur Yapı, 'Yeni bir Antalya' inşa ediyor

Antalya projesinin ön talep döneminde yatırımcılar, öncelikli seçme fırsatına ve bu dönemin avantajlı fiyatlarından yararlanma fırsatına sahip olacak.

"ÖRNEK VE ÇEVRECİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM MEYDANA GELECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, haziran ayı içerisinde ruhsat alarak inşa sürecine başlamayı hedeflediklerini belirterek,"Antalya Kepez-Santral bölgesinde üstlenmiş olduğumuz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi bizi çok heyecanlandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antepe, Kepez-Santral bölgesi projesinin tüm süreçlerini sorunsuz yürüterek Türkiye için de örnek bir çalışma sergiledi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu aşamadan sonra projeyi biz devralacağız ve proje ile Antalya'ya katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Projede yaklaşık 19 bin konut yer alıyor, bunlardan yaklaşık 5 bini hak sahiplerinin konutları… Projede konutların yanı sıra kültürel alanlar, dev şehir parkı, sağlık tesis alanları, eğitim alanları, camiler, ofisler ve ticari alanlar bulunacak. Tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz."

Ayrıca arazide bulunan 10 bin 764 ağacın da sökülüp, markalanarak fidanlıkta muhafaza altına alındığına dikkati çeken Elmas, "Koruma altına alınan 5 bin 135 zeytin, 2 bin 888 narenciye, bin 767 nar ağacı ise peyzajda kullanılacak. Öte yandan proje alanından çıkan 114 ton odun ve ahşap, yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu anlamda örnek ve çok çevreci bir kentsel dönüşüm meydana gelmiş olacak." bilgisini verdi.

Sur Yapı, 'Yeni bir Antalya' inşa ediyor

ÖN TALEP TOPLANMAYA BAŞLANDI

Elmas, ön talep sürecindeki ilgiden memnun olduklarını vurgulayarak, "Projemizde çok kısa bir süre önce ön talep toplamaya başladık. Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyon, Isparta, Balıkesir’in de aralarında bulunduğu toplam 24 ilden şimdiye kadar yoğun talep aldık. Antalya özelinde ise Muratpaşa (Merkez), Kepez, Konyaaltı ve Manavgat başta olmak üzere 13 farklı ilçeden talep aldığımızı söyleyebilirim." dedi.

"ANTALYA HERKESİN İKİNCİ EVİNİ ALMAK İSTEDİĞİ ŞEHRİMİZ"

Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından da talep aldıklarını kaydeden Elmas, "Antalya bütün Türkiye'nin ve yurt dışında yaşayan herkesin ikinci evini almak istediği şehrimiz... Bu durumu ilk gelen taleplerden çok net müşahede ettik. Biliyorsunuz özellikle Rus turistlerin konut alımında Antalya önemli bir pazar... Rusların konut alımını bu projeyle tekrar harekete geçirmek istiyoruz. Öte yandan İranlı turistlerin de ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Projemiz hem konum hem de olanakları itibarıyla yabancılar için karlı bir yatırım olacak. Türkiye'nin en önemli uluslararası markalarından Antalya'da proje için ön talep bırakanlar ilk fiyat avantajı ve öncelikli ev seçme hakkına sahip olacaklar." yorumunu yaptı.

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