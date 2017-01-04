Sur Yapı Yeni Projesiyle Çok Yakında Kağıthane'de

Sur Yapı, hayata geçirdiği konut projelerine İstanbul’un önemli noktalarına yakınlığı ve son yıllarda yaşamış olduğu değişim ile dikkat çeken Kâğıthane Cendere ‘de bir yenisini daha ekliyor.

İstanbul’un Canlı İlçesi Kâğıthane

Kâğıthane ilçesi Osmanlı döneminde birçok önemli törene ev sahipliği yapmış ve sınırları içerisinde birçok kasır ve köşk bulundurmuştur. Bu özellikleriyle tarih boyunca İstanbul’da şehir hayatının önemli bir noktası olmuştur. Son yıllarda yeniden gelişimi ile şehrin temposunu tekrar hissettirmektedir. Kâğıthane; Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Eyüp gibi İstanbul’un önemli ilçelerine komşu konumda yer almaktadır. Kâğıthane ayrıca Mecidiyeköy’den başlayan ve Levent - Maslak hattına uzanan önemli iş merkezlerine 5 dakika, Dolmabahçe Tüneli ile Beşiktaş’a 10 dakika mesafede yer almaktadır. Ayrıca proje Yenikapı’dan başlayıp Taksim’den geçerek Levent – Maslak hattından Hacıosman durağına ulaşan metro hattına 5 dakika mesafede bulunmaktadır. Bu yakınlığı ile hem yaşam hem de sosyal ihtiyaçlar için iş hayatının nefes alma noktası olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca ilçe İstanbul’un gelişen iş yaşamında önemli iş merkezleri ve şirketleri de içerisinde bulundurmaktadır.

Bölgenin Tek Alışveriş Merkezi Axis Kâğıthane

Sur Yapı Haziran 2013’de hizmete açmış olduğu Axis Kâğıthane Alışveriş Merkezi ile ilçenin dönüşümü ve iş yaşamının sosyal ihtiyaçlarına çözüm olmuştur. Projenin yanı başında bulunan Sur Yapı Axis Kâğıthane Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan 110 marka ile bölgenin tek alışveriş merkezi olma unvanını korumaktadır.

Sur Yapı’dan Yepyeni Bir Proje

Sur Yapı, Kâğıthane ilçesinde hayata geçirdiği yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Axis Kâğıthane Alışveriş Merkezinin hemen yanı başında –Cendere ’de - yepyeni bir konut projesini çok yakında hayata geçiriyor. Sur Yapı’nın yeni konut projesi şehirli, modern ve aktif yaşam tarzını benimseyenlere yönelik tasarlandı. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşacak, şehrin kalbinde yer alan bu projede ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Sur Yapı’nın yeni projesinde evinizi herkesten önce seçmek ve ön talep avantajlarından yararlanmak için acele edin!

Detaylı bilgi için: http://kagithane.suryapi.com.tr/ - 444 5 787