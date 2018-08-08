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Sur Yapı'dan dev kampanya

Sur Yapı'nın 'Altın Gibi Kampanya, 5'i Bir Yerde' adıyla başlattığı kampanyayla peşinat, vade farkı, ara ödeme, banka kredisi olmadan ev sahibi olmanın önü açtı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 09:49..
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Hayata geçirdiği projeleriyle adından sıkça söz ettiren Sur Yapı, şimdi ise büyük bir kampanya başlatarak ev alacakları sevindirdi.

DEV KAMPANYA BAŞLADI

'Altın Gibi Kampanya, 5'i Bir Yerde' adı altında başlatılan kampanyada peşinat, vade farkı, ara ödeme ve banka kredisi yok.

Sur Yapı'dan dev kampanya

60 AY VADE

Sur Yapı'nın özellikle İstanbul ve Bursa'da hayata geçirdiği projelerde geçerli olan kampanyaya ilgi büyük. Bu projelerden ev, ofis ve dükkan sahibi olmak isteyenler kampanyada 60 ay vade ve sabit taksitlerle ödeme yapma fırsatı sunularak ev alabiliyor.

Sur Yapı'dan dev kampanya

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER BELLİ OLDU

Projeye dahil olan kampanyalar; Muhit Sancaktepe, Bahçekaya, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Lavender, Yeşil Mavi, Şehir Konakları,  Topkapı Evleri, Semt Bahçekent, Marka Rezidans, Tempo City, Excellence Koşuyolu olarak belirlendi.

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