Sur Yapı'nın Antalya'daki projesinin 2'nci etabı satışta

Sur Yapı; Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü Antalya'da gerçekleştiriyor. Teslimantlarının 2019 yılında yapılacağı projenin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

UYGUN TAKSİTLER SUNULUYOR

Sur Yapı Turkuaz Etabı'nın 2. kısmı satışa sunuldu. Sur Yapı Antalya Turkuaz Etabı'nda fiyatlar 175 bin liradan başlıyor. Projedeki 1+1 daireler 1.200 lira, 2+1 daireler 2 bin lira, 3+1 daireler 3 bin liradan başlayan taksitlerle satılıyor.

DAİRELER 55 İLE 231 METREKARE ARASINDA DEĞİŞİYOR

Projede; 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daireler yer alıyor. Ayrıca daireler en az 55 metrekare ile en fazla 231 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

70 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Sur Yapı Antalya projesi tamamlandığında 70 bin kişi yararlanacak. Dev bir şehir olacak projenin son etabındaki daireler avantajlı ödemeler ve fiyatlarla alıcılarını bekliyor.