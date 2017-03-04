Sur Yapı’nın Yeni Projesi Kağıthane Cendere Caddesi’nde

Sur Yapı, verimlilik yılı ilan ettiği 2017 yılında gerçekleştirdiği ‘Olur Olur Bal Gibi Olur Kampanyası’ ve ön satışa çıktığı Koşuyolu ve Maltepe projelerinden sonra Kağıthane Cendere Caddesi üzerindeki yeni projesi Tempo City’e başlayarak tempo tutuyor. Kağıthane Cendere Caddesi, Axis Kağıthane Alışveriş Merkezine komşu konumuyla 200 milyon TL yatırım değeri ile yükselecek olan proje, şehir merkezinde yaşamaktan vazgeçemeyenlerin tercihi olacak.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, yılın ilk projesini Kağıthane Cendere yolunda hayata geçiriyor. 200 milyon TL yatırımla yapımına başlanacak olan projenin ismi ise Tempo City… Merkezi lokasyonu ile dinamik bir proje olan Tempo City, hareketli yaşamı tercih edip şehir merkezinden uzaklaşamayanların yeni adresi olacak.

36.500 metrekare inşaat alanı bulunan projede, iki blokta toplam 217 rezidans dairesi bulunuyor. Projede rezidanslar 61 metrekare ile 193 metrekare arasında değişiyor. 1+1, 2+1 ve 3+1’den oluşan rezidans dairelerle Tempo City, açık ve kapalı otoparkı, sosyal tesisleri, merkezi lokasyonu, ulaşım ağlarına yakınlığı ve yürüyüş alanlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam vaat ediyor. Tempo City’de ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 17 adet de ticari alan yer alıyor.

Tempo City, sosyal donatılarıyla konfor ve lüksü şehir merkezine getirecek…

Projede, 24 saat güvenlik, kapalı otopark, açık otopark, sosyal tesis, açılıp kapanabilen yüzme havuzu, çocuk havuzu, fitness ve spor salonu, çocuk oyun alanı, sauna, yeşil alan, pergola altı dinlenme alanları ve yürüyüş alanları yer alıyor. Havuzu ile fitness salonu 15. katta bulunan projede kesintisiz İstanbul ve gökyüzü manzarası sunuyor. Yine aynı katta kafeterya ve saunalar proje sakinlerini bekliyor. Zemin katta ise çocuk oyun alanı, basketbol sahası miniklerin keyifli zaman geçirmeleri için tasarlandı.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Tempo City’nin yaşam zenginliğine odaklanan ve karma kullanımlı bir proje olduğunu söyledi. “Kağıthane ilçesi gerek ulaşım bağlantı yollarına yakınlığı gerekse de kent merkezinde yer almasıyla dikkat çekiyor. Bölge, son dönemde yapılan markalı konut projelerinin yanı sıra Türkiye’nin en önemli iş merkezi alanı olan Maslak’ın hemen yanı başında nitelikli bir konut ve yaşam alanı olarak hızla dönüşüyor. Kağıthane Cendere Caddesi çok sayıda firma tarafından tercih ediliyor ve gelişmeye devam ediyor, böylelikle de değerine değer katıyor. Biz de Sur Yapı olarak şehrin merkezinde yaşamak veya çalışmak isteyenlerin beklentilerini karşılamak ve hayal ettikleri gibi bir yaşam sunmak için Tempo City projemizi hayata geçiriyoruz. Bölgeye ilk olarak 2013 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Axis Kağıthane AVM projemizle girmiştik ve bu kez de yepyeni bir konut projesini bölgeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bölgedeki geçmiş deneyimimiz nedeniyle de 2013 yılından bu yana Kağıthane’nin değişim ve dönüşümünü sıcağı sıcağına yaşadık. Tempo City’i Axis Kağıthane Avm’mizin hemen yanı başında inşa ederek AVM projemizi de desteklemiş olacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da çağrısına ayak uydurarak Sur Yapı olarak Tempo City projemizle birlikte 2017 yılında ilk ek istihdamımızı sağlamış olacağız.”

Şehrin merkezinde bir başka dünya Tempo City…

Axis Kağıthane AVM’nin de hemen yanı başında bulunan Tempo City, yürüme mesafesindeki alışveriş merkezinde keyifli zamanlar geçirebilme olanağı sunuyor. Proje sakinleri, ister rezidansların altındaki dükkanlardan isterlerse de komşuları olan Axis Kağıthane AVM’den tüm ihtiyaçlarını giderebilecek. Bu yıl açılması planlanan Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı, Kabataş’tan başlayıp Beşiktaş – Mecidiyeköy – Çağlayan - Kağıthane güzergahından geçerek Mahmutbey’e kadar uzanıyor. Bu hattın Kağıthane Metro Durağı da Tempo City’e sadece 700 metre uzaklıkta bulunuyor.

Şehrin merkezindeki konumuyla Tempo City, bağlantı yolları ile Levent ve Mecidiyeköy’e 5 dakika, yeni açılan tünellerle Beşiktaş ve Dolmabahçe’ye 10 dakika mesafede, Axis Kağıthane Avm ve Maslak bölgesine komşu konumda yer alıyor. Ayrıca 3. köprü ve üç katlı tüp geçit gibi ulaşım seçeneklerinin hızla geliştiği bölgede bulunan Tempo City bu ulaşım kolaylıkları ile bir kez daha ön plana çıkıyor. Levent'e 2.5 km, E-5'e 1.5 km, Çağlayan'a 1.5 km ve Taksim – Beşiktaş - Dolmabahçe tüneline 2.9 km uzaklıkta bulunan Tempo City’den TEM'e 5 dakikada, Taksim'e ise sadece 7 dakikada ulaşılabiliyor.

0 Peşinat 0 Faiz veya 20 yıla varan vade seçenekleriyle Tempo City’de ev sahibi olmak çok daha kolay…

Sur Yapı hazırladığı kampanyalarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzlerini güldürüyor. Tempo City projesi Sur Yapı’nın ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ kampanyası kapsamında yer alıyor. Projede, sıfır peşinat, sıfır faizle 60 ay vade farksız ödeme seçeneği bulunuyor. Bunun yanı sıra projede 10 yıl için 0.45 vade, 15 yıl için 0.74 vade ve 20 yıl için 0.79 vade seçenekleri sunuluyor. Sur Yapı, kampanyaya ek lansmana özel peşin ve peşin + banka kredili ödemelerde yüzde 10 + 10 indirim uyguluyor.

Tempo City satışları Axis Kağıthane AVM içerisinde yer alan Sur Yapı Projeler Satış Ofisinden yapılıyor.

Detaylı Bilgi için: kagithane.suryapi.com.tr / 444 5 787