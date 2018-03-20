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Sur yenilenen yüzüyle ilgi odağı haline geldi

Yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan tarihi Sur ilçesinin Melik Ahmet Caddesi, yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı turistin gözdesi oldu.

İHA | 20.03.2018 - 13:47..
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  2. Projeler

Yaklaşık 1 yıl boyunca terör olayları nedeniyle zarar gören tarihi Sur ilçesinde bulunan Melik Ahmet ve Gazi Caddesi üzerinde yürütülen “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” sona erdi.

Caddede araç yolunun yeniden düzenlendi, kaldırımların genişletildi, yeşillendirme çalışmaları yapıldı, elektrik hatları yer altına alındı, kanalizasyon ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Sur yenilenen yüzüyle ilgi odağı haline geldi

17 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen caddelerin yenilenen yüzü vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Caddelerin açılmasının ardından caddelerde gözle görünen bir yoğunluğun yaşandığını ifade eden esnaf, bu yoğunluğun işlerine de yansıdığını ve ilerleyen günlerde ilginin daha da artacağından umutlu olduklarını belirtti.

DÜKKANLAR İKİ KAT DEĞER KAZANDI

Cadde esnaflarından Adil Aydın, 2015 yılından Sur’da yaşanan terör olaylarını anımsatarak, “Sur bir kazadan geçti. Hendeklerin, bombaların patladığı bir ilçeye döndü. İsmi terörle anılan bir bölge oldu. Sokağa çıkma yasağı sona erdirdikten sonra Diyarbakır’ın ve Sur Melik Ahmet Caddesinin çehresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sur’un İhya Projesi’ yürütüldü. Bugün önce 2 yıl önce Sur Melik Ahmet Caddesinde işyerleri değer bakımından 1 lira iken yenileme çalışmalarının yapılmasının ardından 2 liraya çıktı. Kiralar da yüzde 30 ile yüzde 40 değer kazandı. Bugün İstanbul’un İstiklal Caddesi varsa, İtalya’da bir Torino varsa, Fransa’da bir Paris varsa bizde diyoruz Diyarbakır’da Melik Ahmet Caddesi var. Tarihi ve turistik bakımdan içinde 5’inci Harem-i Şerif olan Ulu Camii bulunduran Sur ilçemiz var. Biz insanlarımızın Avrupa’ya seyahate gidenler gitmesinler gelsinler Diyarbakır’da Sur ilçemizdeki tarihi güzellikleri görsünler. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu projeyi esnaf olarak teşekkürlerimizi borç olarak biliyoruz. Mutluyuz, umutluyuz” dedi.

Sur yenilenen yüzüyle ilgi odağı haline geldi

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