1 Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı Kullanılamaz hale gelen iş makinesine saldırı anı da güvenlik kamerası ile kaydedildi.

2 Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni yakana 4 yıl hapis cezası Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

3 İngiltere'den Ndiaye'ye teklif var İngiliz basını, Newcastle United'ın Ndiaye için 18 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

4 Fırıncılar Odası Başkanı: 200 gram ekmek 1 liradan satılacak Fırıncılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada ekmeğe gizli zam olmayacağını söyledi.

5 Zimbabwe darbesinin sebebi First Lady olarak gösteriliyor Zimbabwe'de artık darbe yüksek sesle konuşuluyor. Ordunun yönetime müdahale etmesine sebep First Lady Grace Mugabe olarak gösteriliyor.

6 Paul Schrader’in Sinemada Aşkın Üslup kitabı Yazar, kitabında sadece film sanatının değil, sanatın birçok alanın maneviyatla kurduğu ilişkinin formuna dair kapsamlı bir analiz yapıyor.