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Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı

Kullanılamaz hale gelen iş makinesine saldırı anı da güvenlik kamerası ile kaydedildi.

16.11.2017 - 11:28
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Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde Melik Ahmet Caddesi üzerinde altyapı çalışması yapan iş makineleri, mesailerinin bitiminin ardından sürücüleri tarafından çalışmanın yapıldığı cadde üzerinde park edildi.

Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı

ÖNCE TAŞ SONRA MOLOTOF ATTILAR

Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan cadde üzerinde park halindeki bir iş makinesine saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce camlarına taş atıldı. Ardından atılan 2 molotof kokteyli aracın iç kısmına isabet etti.

Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan iş makinesine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ancak iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İş makinasına yapılan molotof kokteyli saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı

Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı

Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı

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