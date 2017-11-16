Sur'da iş makinesine molotof kokteyli ile saldırı

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde Melik Ahmet Caddesi üzerinde altyapı çalışması yapan iş makineleri, mesailerinin bitiminin ardından sürücüleri tarafından çalışmanın yapıldığı cadde üzerinde park edildi.
ÖNCE TAŞ SONRA MOLOTOF ATTILAR
Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan cadde üzerinde park halindeki bir iş makinesine saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce camlarına taş atıldı. Ardından atılan 2 molotof kokteyli aracın iç kısmına isabet etti.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yanan iş makinesine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ancak iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İş makinasına yapılan molotof kokteyli saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.